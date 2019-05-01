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Yasa dışı balık sevkiyatına bin 635 TL ceza

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, Kars’tan Kayseri’ye gitmekte olan bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, Kars'tan Kayseri'ye gitmekte olan bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada yasa yasa dışı olduğu belirlenen aynalı sazan ve yayın cinsi balıklara el konuldu.


Alınan bilgilere göre, Nurhak ilçesi Kullar Mahallesi'nde yol emniyet kontrolü yapan jandarma, C.K'nin (37) yönetimindeki kapalı kasa ticari aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada bin 200 kilogram aynalı sazan ve yayın cinsi balık bulundu. Yapılan kontrollerde menşei-şahadetnamesi belgesi ve hijyenik olmayan koşullarda 3 gündür karayoluyla taşınan balıklara el konuldu. Balıklar imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, sürücüye bin 635 TL para cezası kesildi.

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