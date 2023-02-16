Yaşanan depremde ağaç ikiye bölündü

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem sonrası Pazarcık'ta bulunan bir ağaç, sarsıntının şiddetiyle ikiye bölündü.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem sonrası, bölgeden şaşırtan görüntüler gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde boş arazide bulunan bir ağaç, şiddetli depremler sonrası ikiye bölündü. Ağacın gövdesinde oluşan bölünme, sarsıntının şiddetini gözler önüne serdi.