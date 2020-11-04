İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaşlı adam çamaşır asarken düşerek yaralandı

Kahramanmaraş’ta yaşlı bir adam, balkonda çamaşır asarken sandalyeden düşerek yaralandı.

Kahramanmaraş'ta yaşlı bir adam, balkonda çamaşır asarken sandalyeden düşerek yaralandı.


Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşine yardımcı olmak için balkondaki çamaşırları asmak isteyen Cafer El (73), çıktığı sandalyenin kayması sonucu üzerinden düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaşlı adamı Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırdı.


Hastanede yapılan incelemenin ardından Cafer El'in bel ve kalçasında kırık olduğu tespit edildi. Yaşlı adamın tedavisi devam ederken eşinin de daha önce düşerek belini kırdığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.