Yaşlı adam ormanlık arazide ölü bulundu

Kahramanmaraş’ta 3 gündür aranan yaşlı adam, ormanlık arazide ölü olarak bulundu.
Kahramanmaraş'ta 3 gündür aranan yaşlı adam, ormanlık arazide ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Yenidemir Mahallesi'ndeki ikametinden 3 gün önce ayrılan Alzheimer hastası Abdurrahman Akdere'den (89) haber alamayan yakınları, durumu AFAD ve jandarmaya bildirilmiş, ikametinin yakınlarındaki ormanlık alanlarda aramalarını yoğunlaştıran yaklaşık 100 kişilik ekip, Akdere'nin cansız bedenini mahallenin 5 kilometre uzağındaki ormanlık arazide buldu.
Akdere'nin cesedi incelemelerin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.