İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Yaşlı adama çarpıp kaçan kamyon sürücüsü gözaltına alındı

Kahramanmaraş’ta yol kenarında ölü bulunan yaşlı adama, bir aracın çarpıp kaçtığı belirlenmişti.

Kahramanmaraş'ta yol kenarında ölü bulunan yaşlı adama, bir aracın çarpıp kaçtığı belirlenmişti. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.


Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Gaziantep yolu kuzey çevre yolu üzerinde seyir halinde olan sürücüler yolda hareketsiz yatan yaşlı adamı fark edince durumu polis bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 88 yaşındaki Ahmet Akıllı'nın öldüğü belirlendi. Çevrede inceleme yapan polis, yaşlı adama vasıta bir aracın çarptığını tespit etti. Yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kaçan sürücünün yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.


Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Mustafa T.'nin gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.