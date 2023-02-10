İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yaşlı çift deprem bölgesinden başka şehre sevki için kuşlarıyla bekledi

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş’taki depremzedelerin Mersin, Antalya ve Alanya’ya sevkleri devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'taki depremzedelerin Mersin, Antalya ve Alanya'ya sevkleri devam ediyor. Sevk için kuşlarıyla birlikte bekleyen yaşlı çiftin görüntüleri kameralara yansıdı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremzedeler için Antalya, Alanya, Mersin gibi şehirlerde otellerde kalabileceğini açıklamasının ardından Kahramanmaraş'ta İl Emniyet Müdürlüğü önünde vatandaşların diğer illere tahliyesi devam ediyor.


Depremzedelerin devam eden tahliyesi sırasından yaşlı çiftin kuşlarıyla birlikte tahliye için beklemesi dikkati çekti, o anlar kameralara yansıdı. Bölgedeki depremzedelerin diğer illere tahliyesi devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.