Yaşlı çift deprem bölgesinden başka şehre sevki için kuşlarıyla bekledi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'taki depremzedelerin Mersin, Antalya ve Alanya'ya sevkleri devam ediyor. Sevk için kuşlarıyla birlikte bekleyen yaşlı çiftin görüntüleri kameralara yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremzedeler için Antalya, Alanya, Mersin gibi şehirlerde otellerde kalabileceğini açıklamasının ardından Kahramanmaraş'ta İl Emniyet Müdürlüğü önünde vatandaşların diğer illere tahliyesi devam ediyor.

Depremzedelerin devam eden tahliyesi sırasından yaşlı çiftin kuşlarıyla birlikte tahliye için beklemesi dikkati çekti, o anlar kameralara yansıdı. Bölgedeki depremzedelerin diğer illere tahliyesi devam ediyor.