Yavru kaplumbağaya öğretmen ve öğrenciler sahip çıktı

Kahramanmaraş'ta ön ayakları olmayan yavru kaplumbağaya öğretmen ve öğrencileri sahip çıktı.

Göksun Ericek Müdürler İlkokulu bahçesinde, öğretmen Halil İbrahim Algan, ön ayakları olmayan bir yavru kaplumbağa buldu.

Buldukları yavru kaplumbağaya sahip çıkan Algan, "Kaplumbağanın öğrencileri ile birlikte karnını doyurduk. Üşümesin diye de sobanın yanında bir karton kutuya koyarak ısınmasını sağladık. Çocuklar onun adını 'Tospik' koydular ve çok sevdiler" dedi.