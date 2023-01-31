Yavşan Yaylası'ndan kar manzaraları

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı sonrası Yavşan Yaylası'nda kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Kahramanmaraş'ın kırsal bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor. Kahramanmaraş Dağcılık Kulübü ve Gaziantep Dağcılık Kulübü, Yavşan Yaylasına yağan ilk karda kar yürüyüşü yapmak için etkinlik düzenledi.

Yaklaşık 20 kilometrelik yürüyüş sonrası bütün ekip 50 kişilik grup Yavşan Yaylası'nda kamp ateşi yakıp sucuk ekmek yaptı. Daha sonra yoğun kar yağışı altında kartpostallık fotoğraflar çektiler.