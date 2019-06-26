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Yaya geçidini yol sandı

Kahramanmaraş’ta yaya geçidini yol zanneden sürücü ’U’ dönüşü yapmaya çalıştı.

Kahramanmaraş'ta yaya geçidini yol zanneden sürücü 'U' dönüşü yapmaya çalıştı. Bölgede bulunan bir polis memuru müdahale ederek sürücüyü engelledi.


Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'a şehir dışından geldiği öğrenilen 27 plakalı otomobilin sürücüsü Azerbaycan Bulvarı üzerinde seyir halindeyken, Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan yaya geçidini yol sanarak 'U' dönüşü yapmaya çalıştı. Yaya geçidi üzerinde dönüş yaparken, karşı şeritte ilerlemekte olan araçların geçişini bekleyen sürücüyü bir polis memuru fark etti.


Sürücünün hatalı dönüş yaptığını fark eden polis, aracın yanına giderek sürücüyü ikaz etti. Aracından inen sürücü, Kahramanmaraş'a şehir dışından geldiğini ve navigasyonda burayı yol olarak gördüğünü, yaya geçidini fark etmediğini belirtti. Polis memuru sürücünün hatalı dönüş yapmasını engelleyerek geri geri çıkmasını söyledi.

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