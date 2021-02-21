İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaylada mahsur kalan hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Meryemçil Yaylası’nda kar ve tipide mahsur kalan hastaya paletli ambulansla ulaşıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Meryemçil Yaylası'nda kar ve tipide mahsur kalan hastaya paletli ambulansla ulaşıldı.


Göksun ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası hipertansiyon hastası 33 yaşındaki Mehmet Kalender'in yaylada durumu ağırlaştı.


Göksun 112 Acil Merkezi'ni arayan hastanın yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Çok zorlu şartlarda 5 saatlik çalışmanın ardından aileye ulaşan ekipler, hastaya ilk müdahaleyi snowtrack paletli ambulansta yaptılar.


Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan ve aşırı kar yağışı sonrası yolların kapanmasıyla bulundukları bölgede mahsur kalan Mehmet Kalender'in yılın tamamını yaylada geçirdiği öğrenildi. Sedyeyle yaklaşık 200 metre taşınarak ambulansa alınan hasta Göksun Devlet Hastanesine götürüldü. Mehmet Kalender'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.