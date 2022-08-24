Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin dualarla anıldı

Kahramanmaraşlı yazar ve şair Mevlana İdris Zengin, Ulu Cami'de okunan Mevlid-i Şerif ile dualarla anıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 7 Haziran 2022 tarihinde hayatını kaybeden şair ve yazar Mevlana İdris Zengin anısına Ulu Cami'de anma programı düzenledi.

‘Mevlana İdris'in Dostları Mevlana'yı Anlatıyor' sloganı ile gerçekleştirilen anma programı, bugün ve yarın devam edecek olan çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Mevlana İdris Zengin Kimdir?

Mevlâna İdris Zengin, 1966 yılında Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde dünyaya geldi. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Zengin, İkindiyazıları, Diriliş, Dergâh, Albatros, Geniş Zamanlar ve Gerçek Hayat gibi birçok dergi ve gazetede şiir, hikâye ve denemeleri ile adını Türk Edebiyatı'na duyurdu.

Zengin, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 7 Haziran 2022'de Kahramanmaraş'ta hayatını kaybetti.