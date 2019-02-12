İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yazar Yalçın Yücel, okurlarıyla imza gününde buluştu

Kahramanmaraşlı Şair ve Yazar Yalçın Yücel, okurlarıyla imza gününde bir araya geldi.


Onikişubat Belediyesi'nin organize ettiği ‘Okur-Yazar Buluşması' programı kapsamında Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen imza gününde Yalçın Yücel kitaplarını imzalayarak, sevenleriyle fotoğraf çektirdi.


Yaşamı Aralamak, İçimde Üşüyor Günlerim, Döş Cebim ve Çocuklar Bir Başka Güzel gibi birçok eseri ile edebiyat dünyasında kazandıran Yalçın Yücel, imza gününde ‘Al Fistanlı Gelincikler' adlı kitabını imzaladı.


Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'inde katıldığı imza gününde sevenleriyle fotoğrafları çektiren Yalçın Yücel, kendisini okurlarıyla buluşturan Onikişubat Belediyesi ile ev sahipliği yapan AVM yönetimine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.