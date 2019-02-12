Yazar Yalçın Yücel, okurlarıyla imza gününde buluştu

Onikişubat Belediyesi'nin organize ettiği ‘Okur-Yazar Buluşması' programı kapsamında Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen imza gününde Yalçın Yücel kitaplarını imzalayarak, sevenleriyle fotoğraf çektirdi.

Yaşamı Aralamak, İçimde Üşüyor Günlerim, Döş Cebim ve Çocuklar Bir Başka Güzel gibi birçok eseri ile edebiyat dünyasında kazandıran Yalçın Yücel, imza gününde ‘Al Fistanlı Gelincikler' adlı kitabını imzaladı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'inde katıldığı imza gününde sevenleriyle fotoğrafları çektiren Yalçın Yücel, kendisini okurlarıyla buluşturan Onikişubat Belediyesi ile ev sahipliği yapan AVM yönetimine teşekkür etti.