Yazıcıoğlu davasında üst düzey kamu görevlilerine hapis cezası

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili görevi kötüye kullanma suçundan haklarında 2 yıl hapis istemiyle dava açılan dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal, Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru, Adana Jandarma Bölge Komutanı emekli Korgeneral Ali Lapanta ve Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu hapis cezasını çarptırıldı.

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili 'görevi kötüye kullanma' suçlarından haklarında 2 yıl hapis istemiyle dava açılan dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal, Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru, Adana Jandarma Bölge Komutanı emekli Korgeneral Ali Lapanta ve Adana Bölge Komutan Yardımcısı Mazlum Koçoğlu'nun yargılanmasına Kahramanmaraş 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. 3'ncü duruşmaya sanıklar bulundukları şehirlerdeki adliyelerden SEGBİS sistemiyle katılırken, Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, oğlu Furkan Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, ablası Mavuş Ocak ile partililer salonda hazır bulundu.

Duruşmada sanıklar, haklarında isnat edilen suçlamaları kabul etmeyerek beratlarını istediler.

Yazıcıoğlu'nun avukatları ise, helikopterin çok kötü hava şartlarında uçuşuna izin verilmemesi gerektiğini belirterek, sanıkların helikopterin düştüğü bölgede değil de kasıtlı bölgelerde arama kurtarma çalışması yapılarak hedef saptırmak suretiyle 6 kişinin ölümüne neden olduklarından en üst hadden cezalandırılmalarını istediler.

Mahkeme heyeti, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal'ın 1 yıl 1 ay, Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru'nun 1 yıl 3 ay, Adana Jandarma Bölge Komutanı emekli Korgeneral Ali Lapanta'nın 1 yıl 6 ay, Adana Bölge Jandarma Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu'nun ise 1 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.