Yazın hazırlıyor kışın tüketiyor

Kahramanmaraşlı çiftçi Mustafa Uludağ, yaz mevsiminde patlıcan, domates, biber ve kuru gıdaları ‘zahire' yapıp kış mevsiminde tükettiğini, hem kışın sebzeye para ödemediğini hem de doğal gıda tükettiğini söyledi.

Uludağ, özellikle kışın sebze fiyatlarının yüksekliğinden şikayetçi olanlara yazın zahire yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Yaz mevsiminde patlıcan, domates, biber ve kuru gıdaları ‘zahire' yapıp kış mevsiminde tükettiklerini belirten Uludağ, "Hazırladığımız ürünler eski tabirle ‘zahire' ürünleridir. Yaz mevsiminde yetişen sebze-meyveyi kışın tüketebilmek için kurutup torbalarda saklayıp kış mevsiminde de tüketiyoruz. Bir de bunun konserve türü vardır. Yani domates ve biber gibi ürünleri toplayıp buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Eğer her aile kendi zahiresini tutarsa kış mevsimi geldiğinde ekonomik olarak zorlanmazsınız" dedi.

Atalarının da yaz aylarından kışa bu şekilde hazırlık yaptığını anlatan Uludağ, "Bu ürünlerle birçok yemek yapılabilir. Benim bahçemde çökelek ve peynir gömülüdür. Şimdiki nesil bunlara hiç hevesli değil. Örneğin yazın bamya 5 lira al stokla ve kışın tüket. Yani hiçbir şey almaya gerek yok kış mevsiminde ve ben bu fiyat yüksekliğinden hiçbir şekilde etkilenmiyorum. Sözün kısası şu ki, zahire işi ne ekonomiden, ne de sağlıktan etkilenir. Benim evimde 100 kalem kurutulabilir ve şoklanabilir gıda maddesi var" diye konuştu.