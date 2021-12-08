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Yedikuyular beyaza büründü

Kahramanmaraş’ta Yedikuyular Kayak Merkezi ve kentin yüksek bölgelerinde kar yağışı başladı.

Kahramanmaraş'ta Yedikuyular Kayak Merkezi ve kentin yüksek bölgelerinde kar yağışı başladı.


Büyükşehir Belediyesi'nin yenilediği Yedikuyular Kayak Merkezi'nde de yağan kar, kayak sezonunun kapısını araladı.


Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki tesiste 2 - 3 santimetreyi bulan kar yağışının ardından, kartpostallık görüntüler oluştu.


Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde toplamda 210 araç ve 250 personel kar yağışının etkili olduğu arterlere konuşlandırılırken, yolların açık tutulması için de teyakkuza geçildi.

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