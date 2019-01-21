İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yedikuyular'da Gaziantepli gelin damat sürprizi!

Yedikuyular Kayak Merkezi, Gaziantep’te yeni evlenen bir çiftin gelinlik ve damatlıkla birlikte ilk adresi oldu.

Yedikuyular Kayak Merkezi, Gaziantep'te yeni evlenen bir çiftin gelinlik ve damatlıkla birlikte ilk adresi oldu.


Kahramanmaraş'ta kış turizminin adresi Yedikuyular Kayak Merkezi çevre illerden de ziyaretçilerin adresi oldu. Kar kalınlığının 3 metreye kadar ulaştığı kayak merkezinde hafta sonu tatilini değerlendiren vatandaşlar gelin ve damat sürprizi ile karşılaştı. Dış çekim mekanı olarak Yedikuyular'ı tercih eden çiftin Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a geldiği öğrenildi.


Gazetecilerin gelin arabasını durdurması üzerine açıklamalarda bulunan Nurten ve Mehmet Ali çifti, düğün günü Gaziantep'ten Yedikuyular Kayak Merkezine geldiklerini ve kayak merkezinin çok güzel olduğunu belirterek, hemşerilerine ''kesinlikle gelmeliler çok farklı bir duygu, anlatılmaz yaşanır'' diye seslendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.