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Yedikuyuların zirvesinde şehitler anıldı

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü kapsamında, Ahir Dağı Yedikuyular bölgesinde şehitler anıldı.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yedikuyular Kayak Merkezi'nde düzenlenen 12 Şubat Kurtuluş Bayramı kutlama etkinlikleri devam ediyor. Kayak merkezinde görevli Büyükşehir ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma timi (JAK), AFAD, İl Jandarma personelleri ve sivil kayakçıların katıldığı etkinlikte, Milli Mücadele kahramanları anıldı.


Etkinlikte, 2 bin 200 metre rakımda şehitler için yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

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