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Yengeç, tanesi 10 liraya kapış kapış satılıyor

Kahramanmaraş’ta balık tezgahlarındaki yerini alan yengeç, kış mevsimi öncesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kahramanmaraş'ta balık tezgahlarındaki yerini alan yengeç, kış mevsimi öncesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Sağlık açısından faydalı olduğu söylenen yengecin tanesi ise 10 liradan satılıyor.


Kahramanmaraş'ta yengece olan talep artması nedeniyle balık pazarlarının tezgahlarında yengeç satışları da arttı. Akdeniz'den getirilen yengeçler, balıkçı esnafında tanesi 10 liradan satılırken, lokantalarda da pişirilerek servise sunuluyor. Kaynamış su içerisine konulup 10 dakika pişirilen yengeç, müşterilerin ilgisini çekiyor. Yengeç tüketenin odak ve algılamada gelişim kaydedeceğini ifade eden balıkçı esnafı İbrahim Sarı, “Bu yengeçler İskenderun ve Silifke'den geliyor. Besleyici bir ürün ve vitamin deposu haşlanarak tüketilebilir. Artık Kahramanmaraş'ta yengeçleri pişirip satışını da yapıyoruz. Yengeç lokantası olmuş oldu. Yengeç talepleri giderek artıyor ve lokantalarda da yengeç pişirilerek satışa sunuluyor. Geçen yıl tanesi 5 lira olan yengeç, bu yıl ise 10 liradan satılıyor” dedi.

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