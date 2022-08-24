Yeni KAMEK Merkezi açıldı

KAMEK Sanat ve Meslek Eğitimi Merkezi'nin açılışında konuşan Başkan Güngör, “KAMEK yeni merkeziyle hemşehrilerimize daha kaliteli eğitim hizmeti sunacak. Bu atölye ve kurslarda el emeği göz nuru birçok ürün ve eser ortaya çıkacak. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör açılış töreninde yaptığı konuşmada, “KAMEK sosyal belediyecilik anlamında, hemşehrilerimize meslek ve beceri kazandıran çok önemli bir birimimiz. Farklı yaş grubundan hemşehrilerimiz bu eğitimlerden istifade ediyor. Bu atölye ve kurslarda el emeği göz nuru, katma değerli birçok ürün ve eser oluşturuluyor. Yeni merkezimizle daha rahat ve geniş dersliklerde hemşehrilerimiz hizmet alacaklar. Bu alanda hizmet kalitemizi her geçen gün artıracağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Güngör'ün konuşmasının ardından merkezdeki sınıflar tek tek ziyaret edildi.