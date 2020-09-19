Yeni yaşam alanlarına bırakılan cerenler, GPS ve drone ile korunuyor

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesindeki yeni yaşam alanlarına bırakılan Anadolu yaban koyunları, drone ve GPS dahil olmak üzere teknolojinin tüm imkanlarıyla izleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün (DKMP), Anadolu yaban koyunu yerleştirme projesi kapsamında çeşitli yaş gruplarındaki 30 koyun, Nurhak dağlarına bırakıldı. 180 yıl önce yaşadıkları Nurhak'a geri dönen Anadolu yaban koyunları, Yılan Ovası olarak adlandırılan dağlık arazide yaşamaya başladı. Güzel gözlerinden dolayı ‘ceren' olarak adlandırılan Anadolu yaban koyunları için ve habitata uyumlarını gözlemlemek amacıyla teknolojinin tüm imkanları seferber edildi. Boyunlarındaki tasmalarda bulunan GPS, fotokapan ve telemetri cihazı ile 24 saat izlenen Anadolu yaban koyunlarının, bölgeye kısa sürede uyum sağladığı belirtildi.

Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, GPS tasma, fotokapan ve telemetri cihazından elde ettikleri veriler doğrultusunda cerenlerin habitat içindeki dolaşma alanlarını, konumlarını ve gelişme durumlarını gün gün kayıt altına alıyor. Mevsimin de etkisi ile yem bulmakta zorlanmayan Anadolu yaban koyunlarının, bölgeye tam uyumu için kış mevsimini de sorunsuz şekilde atlatmaları gerekiyor. Yapılan izleme çalışmaları, bu bakımdan büyük önem arz ediyor. Cerenlerin, su ihtiyacının karşılanması için de suluk yerleştirildi. Başta DKMP ekiplerinin yaptıkları bu çalışmaların meyvesinin ise önümüzdeki yıl nisan-mayıs aylarında alınması bekleniyor. Kışı sorunsuz şekilde atlatarak nisan-mayıs aylarında yavrulamaya başlayacak olan Anadolu yaban koyunlarının popülasyonunda da artış olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Dünya üzerinde sadece Türkiye'de yaşayan Anadolu yaban koyunları, Yılan Ovası'na Konya-Bozdağ'daki koruma sahasından getirildi. Bölgeyi süsleyen cerenler arasında 7 yaşındaki koçlar ve yavrulu dişiler yer alıyor. Avlandıkları takdirde cezai müeyyideleri çok ağır olan Anadolu yaban koyunlarının korunması için teknolojinin tüm imkanları kullanılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekiplerinin sahada sürekli izlediği cerenlerde çip ve GPS bulunuyor.