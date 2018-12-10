Yeni yıl alışverişinde milyonluk heyecan başladı

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde, 250 TL ve üzeri alışverişe özel Milli Piyango çeyrek bilet hediye ediliyor.

10 Aralık Pazartesi günü başlayıp 21 Aralık Cuma günü son bulacak kampanyaya; hafta içinde ve aynı günde, 250 TL ve üzeri alışveriş yapan Piazza Club Kart sahipleri katılabilecek. Danışma biriminde katılım formu dolduran herkesin sahip olabildiği ücretsiz bir üyelik sistemi olan Piazza Club kart, milyoner olma şansının kapılarını aralamayı sağlayacak.

Bu kart sahipleri, yaptıkları 250 TL ve üzeri alışverişlerini belgeleyen fiş veya faturalarla AVM'nin danışma birimine başvurduklarında, Milli Piyango çeyrek biletleri anında teslim edilecek. Kampanyaya her ziyaretçi bir kez katılma hakkına sahip olacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 70 milyon lira olarak belirlendi. 31 Aralık 2018'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek.