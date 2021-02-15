İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeşil alanların bakımları yapılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, cadde ve refüjlerdeki yeşil alanlarda bakım çalışmalarını sürdürüyor.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şubesi Müdürlüğü koordinesindeki ekipler, ana arterlerin refüj ve yaya yollarındaki ağaçların periyodik budamalarını yapıyor. Ayrıca ekipler süs bitkilerinin bahar aylarında verimliliğini ve sağlığını artıracak botanik bakım uygulamaları da gerçekleştiriyor.


Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğünden çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Sorumluluk sahamız içerisinde bulunan arterlerde hem bitkilerimizin sağlığını korumak hem de trafikte görüş açısının muhafazası adına periyodik budamalar ve bakımlar gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız bu bakımlar, bitki ve ağaçlarımızın cinslerine göre değişmekte ve sağlıklı büyümeleri açısından önem arz etmektedir. Özellikle kısıtlama günlerinde, trafik akışının azalması sebebiyle çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz” ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.