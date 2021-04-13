Yeşilgöz cazibe merkezi olacak

Kahramanmaraş'ta Yeşilgöz mesire alanında çevre düzenleme ve iyileştirme çalışmalarını yerinde incelendi.

Yeşilgöz mesire alanında başlatılan çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tekir mahallesi Yeşilgöz mevkiinde başlatılan çevre düzenleme ve iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Güngör, "Yeşilgöz, Kahramanmaraş'ımızın en güzel bölgelerinden biri. Nadide bir tabiat güzelliğine sahip bu bölgemize gözümüz gibi bakacağız. Orman Bölge Müdürlüğümüzden buranın tahsisini alarak burada çevre düzenlemesine başladık. Çalışmalarımızla, çevre düzeniyle, konaklama alanlarıyla, iskeleleriyle, yeme içme alanlarıyla bu bölgemizin cazibesini artırıyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.