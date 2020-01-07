Yetim ve öksüz çocuklara sürpriz hediye

Kahramanmaraş'ta bir grup yardımsever genç, yetim ve öksüz çocuklara sürpriz hediyeler vererek sevindirdi.

Gençler, "Bir yetimin, bir öksüzün başını sen okşa hem onlar mutlu olsun hem de sen" sloganıyla etkinlik düzenledi. Bir kafede gerçekleşen etkinlikte çocuklara, müzikal dinletisi sunulurken, çeşitli yiyeceklerden ikramlar ve sürpriz hediyeler de dağıtıldı.

Amaçlarının çocukları sevindirmek olduğunu söyleyen Rümeysa Demir, “Düzenlediğimiz etkinliğimizi yetim ve öksüz çocuklarımıza adadık. Burada çocuklarımız sevinsin diye böyle bir etkinlik yaptık. Mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Anne ve baba sevgisi göremeyen çocuklarımıza çeşitli hediyeler vererek bir nebze olsa mutlu olmalarını istedik. Emeği geçen ve bizlere yardımcı olan hayırseverlere teşekkür ederim” dedi.