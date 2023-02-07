Yıkılan 10 katlı binadan yaralı kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 10 katlı binanın enkazında kalan bir vatandaş yaralı kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem Onikişubat ilçesindeki Haydarbey Apartmanı'nı da yıktı. Bölgeye gelen ekipler ve vatandaşların yardımıyla kaldırılan enkazdan bir vatandaş yaralı olarak kurtarıldı.

Enkazdan çıkarıldıktan sonra sedyeye alınan yaralı vatandaş, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Çevredeki vatandaşlar ise yaralının kurtarılmasını alkışlarla karşıladı.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor.