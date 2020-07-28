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Yılan kurbanlık boğayı telef etti

Kahramanmaraş’ta besi ahırına giren yılan, 700 kilogram ağırlığındaki kurbanlık boğayı sokup zehirleyerek telef etti.

Kahramanmaraş'ta besi ahırına giren yılan, 700 kilogram ağırlığındaki kurbanlık boğayı sokup zehirleyerek telef etti.


Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Kurucuova Mahallesi'nde Cuma Horasan'a ait besi ahırında sabah kontrolü sırasında bir hayvanın yerden kalkmadığını fark eden çalışanlar, durumu veteriner hekime bildirdi. Yapılan kontrolde öldüğü anlaşılan boğanın neden telef olduğu tespit edilemedi. Besi ahırının güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde kurbanlık boğanın bir yılan tarafından sokularak zehirlendiği belirlendi.


Cuma Horasan, besi ahırına giren yılanın kurbanlık hayvanlara saldırdığı belirterek, bölgede yaşayan yılan popülasyonunun her geçen gün arttığını, önlem alınması gerektiğini söyledi.


Telef olan kurbanlık boğa iş makineleriyle kazılan derin çukura gömüldü.

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