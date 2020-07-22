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Yılanların dansı böyle görüntülendi

Kahramanmaraş’ta bir çift karayılanın dansı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta bir çift karayılanın dansı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.


Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir otomobilden gelen müziği duyan bir çift karayılanın aşk dansı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kırsal arazideki iş yerinden çıkan Cengiz Köfte, yol kenarında bir çift karayılan gördü. Yılanların otomobilde çalan müzikle birlikte hareketlendiğini gören Köfte, o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Yılanlar bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

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