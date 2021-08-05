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Yıldırım düştü yangın büyümeden söndürüldü

Kahramanmaraş’ta yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre yangın, Çağlayancerit ilçesi Öksüz Dağı'ndaki ormanlık arazide yaşandı. Bölgede kısa süreli etkili olan yağmur ile birlikte düşen yıldırım, bir ağaca düştü. Yıldırım, bir anda yangına dönüşürken ağaç yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden jandarma ekipleri yangını büyümeden söndürdü.


Bölgede yağmur ve yıldırım düşmelerinin devam ettiği öğrenildi.

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