Yıldız Kızlar kupalarıyla ziyarete geldi

Kahramanmaraş'ta 2018-2019 Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında Yıldız Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası Finallerine adını yazdıran Sümer Ortaokulu sporcuları kupalarıyla milli eğitim müdürünü ziyaret etti.

Dulkadiroğlu Sümer Ortaokulu, 29 Nisan-03 Mayıs tarihlerinde Amasya'da düzenlenen Yıldız Kız Futbol Türkiye Yarıfinallerinde grubunda bulunan İstanbul, Ankara, Konya ve finalde Ordu takımlarını yenerek adını 22-26 Mayıs tarihlerinde Konya'da düzenlenecek Türkiye finallerine yazdırdı. Başarılı bir grafik çizen Sümer Ortaokulu Yıldız Kızlar takımı kupalarıyla Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'ı ziyaret etti.

Yıldız Kızlar, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt ve Sümer Ortaokul Müdürü Mehmet Sakar ile birlikte Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'a yaptıkları ziyaretlerinde, desteklerinden dolayı teşekkür etti.