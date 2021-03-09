Yıllara meydan okuyan Hurman Kalesi

Kahramanmaraş'ta Roma dönemine ait Hurman Kalesi geniş surlarıyla ilgi görüyor.

Afşin ilçesine bağlı Marabuz (Dağlıca) Mahallesi'nde sarp kayalar üzerinde bulunan ve Roma döneminden kalan Hurman Kalesi tarihiyle merak uyandırıyor. Kitabesi kale içinde duvarlarında bulunurken, 10-15 metre yüksekliğindeki surlar sekiz burçla güçlendirilen kale ziyaretçi akınına uğruyor.

Hurman Kalesi'nin çok ihtişamlı kalelerden biri olduğunu söyleyen yazar ve fotoğraf sanatçısı Mehmet Gören, “Afşin Hurman Kalesi mimarisiyle ve tarihiyle önemli bir kaledir. Kalenin içinde su, yiyecek depoları ve kilise bulunuyor. Ayrıca kale stratejik önemede sahiptir. İpek yolu üzerindedir. Kale doğal kayanın üzerine inşa edilmiştir. iki tarafı yol ve iki tarafı da yüksek uçurumdur. Aşağısında ise Hurman Çayı geçmektedir. Herkesi bu muhteşem kaleyi görmeye davet ediyorum” dedi.