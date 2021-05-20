Yıllara meydan okuyan taş köprü turizme kazandırılmayı bekliyor

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde Kanlı Köprü ile aynı zamanda yapıldığı bilinen Osmanlı eseri tarihi taş köprü turizme kazandırılmayı bekliyor.

İlçeye bağlı Süleymanlı Mahallesinde Acere mevkisinde Süleymanlı kalesi, Kanlı Köprü, Kantarma Köprüsü, Tekke Köprüsü, Soğukpınar Çeşmesi, hamam ve 1876-1878 yılları arasında Sultan II. Abdülhamit Han tarafından yaptırılan Zeytun Osmanlı Askeri Kışlası bulunuyor.

1915'e yılına kadar 18 bini aşan nüfusu ile Maraş sancağına bağlı bir kaza merkezi olan Zeytun, 25 Mart 1915 tarihinde Ermenilerin isyanı sonucunda isyanı bastırmak üzere gelen Maraş Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Bey'i şehit etmeleri üzerine adı padişah fermanıyla Süleymanlı'ya çevrildi.

Cumhuriyet döneminde bucak olan Süleymanlı günümüzde mahalle statüsünde ve 300-400 hane civarında Selanik'ten gelen muhacirler yaşıyor. Bir zamanlar Zeytun'a bağlı olup yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan kaplıcaları ile ünlü Ilıca zamanla önem kazandı ve nüfusu 5000'e ulaştı.

Köprünün antik yol üzerinde bulunduğunu söyleyen yöre halkından Adem Erben, “Süleymanlı içerisinde günümüze ulaşan 4 tane tarihi köprü bulunuyor. Köprülerden Kanlı Köprü, Kantarma Köprüsü ve Tekke Köprüsü Karayolları tarafından 2012 yılında restore edildi. Diğer köprü ise antik yol üzerinde Süleymanlı'nın kuzeybatı yönünde yaklaşık 15 kilometre mesafede Acere mevkisinde bulunuyor. Süleymanlı Acere mevkisinde bulunan tarihi taş köprünün ciddi anlamda restorasyon çalışması yapılması gerekiyor. Eğer köprüye sahip çıkılırsa gelecek kuşakların, yerli ve yabancı turistlerin bu köprüyü görmelerine imkan sağlanacaktır. Aynı zamanda ilimiz turizmine kazandırılıp, Ilıca'nın sağlık turizminin yanında Süleymanlı'nın kültür turizmi olarak da bölgeye katkı sağlayacak” dedi.