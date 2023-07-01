Yılların eskitemediği kasetçi

Kahramanmaraş'ta yıllardır küçük dükkanında kasetçilik yapan vatandaş, sanatçıların eserlerinin bulunduğu orijinal müzik kasetlere gözü gibi bakıyor.

Göksun ilçe merkezinde yaşayan 65 yaşındaki Faik Yalçın'ın yaptığı iş dikkat çekiyor. Yalçın, küçük iş yerinde 1985 yılından buyana müzik kaseti satıyor.

Kasetlerin yanı sıra cd de satan Yalçın, kasetlerine gözü gibi bakıyor. Ticaretten ziyade kasetlerin arasında bulunmaktan mutlu olduğunu ifade eden Yalçın, “1985 yılından buyana kasetçilik yapıyorum. Daha sonra 1990'lı yıllarından sonra cd ile devam ettim. Şuanda bölgede tek ben varım. Çok fazla sanatçıların orijinal kasetleri var yıl içinde de isteyenler oluyor satıyoruz. Orijinal filimler var. Korsan ürün hiçbir şekilde satmadım ve bulundurmamda. Benim bu işi yapmamdaki amacım yaşım geçmiş bu işin mutluluğu ile yaşıyorum. Satılıp satılmaması mesele değil. Biz burada oturup arkadaşlarımız ile eskileri yad ediyoruz” dedi.

Mehmet Koca isimli bir vatandaş ise “Faik abi ilçemizin en eski esnafından biridir. Geçmişten bu yana müzik kasetçiliği, filimler gibi her türlü hizmeti bulmak mümkün. Kendisi yılların eskitemediği abimizdir” dedi.