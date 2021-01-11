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Yılmaz: "Okullarımız öğrencisiz yetim gibi duruyor"

Korona virüs tedbirleri nedeniyle kapalı olan okullarda bugün sembolik olarak İstiklal Marşı okundu.


Ülke genelindeki okullarda olduğu gibi Kahramanmaraş'taki okullarda da sembolik olarak İstiklal Marşı okuma etkinliği Onikişubat ilçesi Çukurova Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlendi. Vatandaşlar da İstiklal Marşı'na evlerinin balkonlarından eşlik etti.


Pandemi nedeniyle uzunca bir süredir İstiklal Marşı'nın okul bahçelerinde okunamadığını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, “Bugün 81 ilimizde öğretmenlerimiz, yakınlarımız ve velilerimiz ile beraber uzun süredir hasretini çektiğimiz büyük bir heyecan ve büyük biri umutla İstiklal Marşımızı okuduk. Gerçekten okullarımıza can veren öğrencilerimiz bu bahçeler hep böyle sembolik onlarca insanlarla değil de, yüzlerce binlerce öğrencilerle dolduğunda adeta yeri göğü inleterek İstiklal Marşımızın okunması bize her pazartesi sabahı ayrı bir heyecan veriyordu. Ama sembolik de olsa bu hasretimizi bugün giderdik. İnşallah İstiklal Marşımızı büyük bir coşkuyla bütün öğrencilerimiz ile beraber söyleyecek günleri göstermesini Allah'tan niyaz ediyoruz. Her şeye özlem duymaya başladık, okullarımız öğrenciler olmadan yetim ve cansız gibi duruyor” dedi.

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