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Yol verme kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


İddiaya göre, Balıkçıl Mahallesi'nde S.Ş. (18) ile komşusu Z.M. (25) arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu S.Ş., yanında getirdiği tabanca ile Z.M.'ye ateş etti. Z.M., bacağına isabet eden mermi nedeniyle yaralandı. Yaralı genç, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis'e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Z.M., buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Z.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


S.Ş. ise olayda kullandığı iddia edilen silahla birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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