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Yolcu minibüsü yan yattı: 6 yaralı

Kahramanmaraş’ta önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan yolcu minibüsünün yan yatması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan yolcu minibüsünün yan yatması sonucu 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgilere göre, H.A.D. (22), yönetimindeki 46 K 0611 plakalı yolcu minibüsüyle Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi üzerinde seyir halinde iken yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Yoldan çıkan minibüs yan yattı. Kazada sürücü ile birlikte minibüste yolcu olarak bulunan A.K. (41), Ö.D.(26), E.Y. (24), D.A. (71) ile E.S. (30) yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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