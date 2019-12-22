Yolcu otob?s?nde uyu?turucu ele ge?irildi: 1 g?zalt?

Kahramanmara?'ta bir yolcu otob?s?nde yap?lan aramada uyu?turucu maddeleri ele ge?irilirken, bir ki?i g?zalt?na al?nd?.

Al?nan bilgiye g?re, G?ksun ?l?e Emniyet M?d?rl??? ekipleri G?ksun Yol?at? mevkiinde bir yolcu otob?s?n? kontrol ama?l? durdurdu. Durdurulan 38 plakal? yolcu otob?s?nde yolcu olan bir ?ahs?n yap?lan sorgusunda uyu?turucu su?undan kayd? ??kt?. Yolcu konumunda bulunan Necmettin K.'nin (50) ?antas? kontrol edilirken, ?antada, 978 gram metamfetamin uyu?turucu maddesi, po?etlenmi? 1 kilo 237 gram afyon sak?z? tabir edilen uyu?turucu madde, 24 adet g?mr?k ka?a?? viski, 11 paket g?mr?k ka?a?? sigara, 51 adet ve 60 adet kaps?l i?inde cinsel uyar?c? hap ele ge?irildi. ??pheli ?ah?s g?zalt?na al?nd?. G?ksun Adliyesine sevk edilen ??pheli tutukland?.