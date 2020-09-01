İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalandı

Kahramanmaraş’ta yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otobüste bir yolcuyu takibe aldı.


Adana çevre yolundan Kahramanmaraş'a giriş yapan yolcu otobüsünü durduran polis ekipleri, şüpheli şahsı gözaltına alarak valizinde arama yaptı. Valizde 300 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Çantanın sahibi H.S. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.