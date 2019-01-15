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Yolda mahsur kalan aile paletli kar ambulansı ile kurtarıldı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde otomobilleriyle yolda mahsur kalan aileye sağlık görevlileri yardım etti.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otomobilleriyle yolda mahsur kalan aileye sağlık görevlileri yardım etti.



Göksun'dan 30 kilometre mesafede yer alan Fatmakuyu Mahallesi'ne giden 4 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobil yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı. İhbar üzerine sağlık görevlileri ailenin yanına paletli kar ambulansıyla ulaştı. Otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen aile, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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