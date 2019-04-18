Yoldan çıkan tır bariyerlere çarptı

Kahramanmaraş'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Atmaca yönetimindeki 38 AKK 004 plakalı tır ile Kahramanmaraş-Göksun karayolunun 15. kilometresinde havanın yağışlı ve yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken çift taraflı trafiğe kapanan yol, tırın çekilmesiyle tekrar açıldı.