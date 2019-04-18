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Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa kamyon çarptı

Kahramanmaraş’ta okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki çocuğa kamyon çarptı.

Kahramanmaraş'ta okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki çocuğa kamyon çarptı.


Alınan bilgilere göre, Onikişubat İlçesi Selimeye Mahallesi G.K.(44) yönetimindeki 46 BR 169 plakalı kamyon, okul servisinden inen ve yolun karşısına geçmek isteyen Ö.F.K.'e (8) çarptı. Kamyon sürücüsü tarafından hastaneye kaldırılan Ö.F.K.'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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