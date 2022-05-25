Yöresel lezzet gelir kapıları oldu

Kahramanmaraş'ta abla-kardeş, yöresel lezzet olan ‘tas pilavını' kendi mutfaklarında yaparak ulusal alanda tanıtıyor.

Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Hülya Menekşe (49) ve 3 çocuk annesi Ayla Eskitütüncü (44) hem Kahramanmaraş mutfağına ait olan yöresel ‘tas pilavı' yaparak ulusal alanda tanıtmaya çalışıyorlar hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

Saray mutfağından gelen lezzetleri tanıttıklarını söyleyen ev hanımı Hülya Menekşe (49), "Kahramanmaraş yöresine ait saray mutfağından gelen tas pilavını yapıyoruz. Kendi mutfağımızda yaparak satışa sunuyoruz. Pilavımızın malzemeleri ise 1 kilo kıska soğan, kuşbaşı et, salça, pirinç, su ve baharat çeşitlerimizi hazırlayarak yaklaşık olarak 2-3 saat pişirme işlemi sonrası ortaya harika bir lezzet çıkıyor. Türkiye'nin her yerine kargoyla gönderiyoruz. Kız kardeşimle birlikte kendi mutfağımızda yöresel lezzetleri pişirerek ulusal anlamda tanıtım yapıyoruz. Hem de aile ekonomimize katkı sağlıyoruz. Biz aslında geçmişten bu güne süre gelen saray mutfağını tanıtarak bu lezzeti duyurmaya çalışıyoruz. Bunun yanında buradaki kazancımızla ise hem ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz hem de aile ekonomisine katkı sağlıyoruz” dedi.

Geleneği sürdürmeye çalıştıklarını söyleyen Ayla Eskitütüncü (44) ise, “Tas pilavımız Kahramanmaraş'ın yöresel yemeklerinden. Anneannelerimizden, annemizden sonra bizler de kendi mutfağımızda yapıyoruz. Elimizin lezzetini beğendikleri için sosyal medya hesabı açarak orada tas pilavını bakır taslarda paylaşmaya başladık ve siparişler almaya başladık. Bunun yanında içli köfte ve mantı, tatlılar da gönderiyoruz. Özellikle Kahramanmaraş'a ait olan tas pilavını bizler nasıl büyüklerimizden gördüysek onlar gibi yapıyoruz ve tanıtmaya çalışıyoruz. Geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Kolay bir yemek değil, zahmetli biraz. Lezzeti harika olan tas pilavımızı tanıtmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.