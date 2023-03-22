İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yük iyilik, menzil Maraş

Sarıçam İlçe Müftülüğü din görevlileri “Yükümüz İyilik, Menzilimiz Maraş” parolasıyla hareket ederek Maraş’ta yara sardı.

Sarıçam İlçe Müftülüğü din görevlileri “Yükümüz İyilik, Menzilimiz Maraş” parolasıyla hareket ederek Maraş'ta yara sardı.


Sarıçam İlçe Müftülüğü Din görevlileri “Yükümüz İyilik, Menzilimiz Maraş” parolasıyla başlatmış oldukları yardım hareketiyle 217 din görevlisi tarafından hazırlanan 1050 koliden ilk etabı 40 din görevlisi ve TDV Sarıçam şubesi gönüllüleri tarafında Kahramanmaraş iline bağlı Şekeroba ilçesinde depremzedelere ulaştırıldı. “Yükümüz İyilik, Menzilimiz Maraş” parolasıyla başlatılan çalışma çerçevesinde yardımların ileriki günlerde de sürdürüleceği belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.