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Yük treni hafif ticari araca çarptı: 1 ölü

Kahramanmaraş’ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesinde meydana geldi. İskenderun - Malatya seferini yapan yük treni, Ahmet İnce'nin (37) kullandığı 27 AFE 356 plakalı hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada hurdaya dönen otomobil çekici tarafından kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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