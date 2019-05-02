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Yüksekte güvenli çalışma eğitimi

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.

Ş. tarafından Adıyaman'da Arıza Onarım Bakım personellerine personellerine "Yüksekte Güvenli Çalışma ve Yüksekte Kurtarma Teknikleri Eğitimi" verildi.


AKEDAŞ tarafından geçtiğimiz aylarda Kahramanmaraş'ta düzenlenen eğitim şimdi de Adıyaman'daki çalışanlara uygulamalı olarak verildi.


Ş. yönetimi, zorlu şartlar altında çalışan personelin güvenliğine son derece önem verdiklerini belirterek, güvenli çalışma bilinci oluşması ve profesyonel anlamda teknikler öğretilmesi için eğitimlerin verildiğini bildirdi.


Yüksekte güvenli çalışma eğitiminin büyük bir kısmını sahada uygulamalı olarak verilirken, teorik eğitimler de ihmal edilmedi. Bu eğitimler sayesinde iş güvenliği bilinci artırılırken, yüksekte çalışan personellerin daha profesyonel ve daha güvenli çalışmaları sağlanacak.


Eğitim sonunda personeller, ‘Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitiminin, bilgilerini tazelemek açısından sağlıklı olduğunu, yeni uygulamalar öğrendiklerini iletti ve şirket yetkilileri başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

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