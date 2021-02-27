Yumurtlama dönemindeki balıkları avlayanlara 6 bin 400 TL ceza

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yumurtlama döneminde olan balıkları kaçak olarak avlayan kişiler, jandarmanın yaptığı denetimde yakalandı. Söz konusu şahıslara 6 bin 400 TL idari para cezası kesildi.

Elbistan'daki iç sularda balık avı yasağı sürüyor. Yetkililer, özellikle yumurtlama dönemine giren balıkların kaçak olarak avlanmaması için denetimlerine başladı. Başta Ceyhan Nehri olmak üzere avlanmanın yasak olduğu iç sularda av yasağı sona erene kadar sıkı denetim yapılacak. Tüm uyarılara rağmen kaçak olarak balık avlayanlar yüklü para cezaları ile karşı karşıya kalacak.

Elbistan'da 2021 yılının ilk kaçak balık avcısı ise, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı yol denetiminde yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi'ndeki rutin trafik denetiminde bir kamyoneti durdurdu. Kamyonetin kasasında bulunan çuvallardaki balıkların kaçak olarak avlandığı ihtimalini değerlendiren jandarma ekipleri, Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçti. Olay yerine gelen Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, balıkların, Ceyhan Nehri üzerindeki Kalealtı regülatöründen uzatma ağı ile tutulduğunu belirledi.

Karınları yumurta dolu olan 3 çuval balığa ve avda kullanılan malzemelere el konulurken, söz konusu şahıslara ise 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa muhalefet suçundan 6 bin 400 TL idari para cezası kesildi.