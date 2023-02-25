Yurt çadırlar sıcak yuva oldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından bölgede AFAD tarafından depremzedeler için çadırkentler kuruldu. Diğer yandan bölgeye yardım getiren Kırgız ve Kazak Türkleri de yurt çadırlarla oluşturdukları alanda, depremzedelere barınma yerleri kurdu. Kurulan Yurt Çadırlar, depremzede vatandaşlara sıcak yuva oldu.

Yurt çadırlarda yaşayan depremzede Fatma Tahta, “Depremi anlatacak olursak çok korkunç bir şeydi. Biz canlı çıkacağımızı hiç düşünemedik bile. O an o kadar şiddetliydi ki çocuklarımdan başka hiçbir şey düşünemedim. Onlara sarıldım ve ölümü bekledik diyebiliriz yani. Çok korkunç bir şeydi. Durduğu an çıkmaya çalıştık. Koridorda yeniden yakaladı ve artık bitti herhalde dünyanın sonuna geldik dedim ama Allah bize nasip etti çıktık oradan. Şuan çadırlardayız Allah razı olsun kardeş ülkelerden. Bizim için geldiler, uğraştılar. Dışarıda yağmur ve karda çok ıslanmıştık. Çadırlar sıcak, çok rahatız Allah razı olsun yapanlardan. Çok üzüntülüyüz, çok zor anlar yaşadık. Sadece geri yuvamızı istiyoruz. Yine eski günlerimizi istiyoruz” dedi.