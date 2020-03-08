Yürümekte zorlanan yaşlı adamın imdadına jandarma yetişti

Kahramanmaraş'ta yürümekte zorlanıp kaldırıma oturan yaşlı adamın imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Merkez Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde evine gitmeye çalışan Mustafa Abacı (80) iki elindeki bastonu yere bırakarak kaldırıma oturdu. O sırada bölgeden geçen jandarma ekipleri, yaşlı adamı ayağa kaldırarak ekip aracına bindirdi. Jandarma ekiplerinin yaşlı adamı evine kadar bıraktığı öğrenildi.