İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yürümekte zorlanan yaşlı adamın imdadına jandarma yetişti

Kahramanmaraş’ta yürümekte zorlanıp kaldırıma oturan yaşlı adamın imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Kahramanmaraş'ta yürümekte zorlanıp kaldırıma oturan yaşlı adamın imdadına jandarma ekipleri yetişti.


Merkez Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde evine gitmeye çalışan Mustafa Abacı (80) iki elindeki bastonu yere bırakarak kaldırıma oturdu. O sırada bölgeden geçen jandarma ekipleri, yaşlı adamı ayağa kaldırarak ekip aracına bindirdi. Jandarma ekiplerinin yaşlı adamı evine kadar bıraktığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.