Zabun: Kahramanmaraş Türkiye ekonomisine önemli katkıda bulunuyor”

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş'ın Türkiye ekonomisinin temel taşlarından birisi olduğunu söyledi.

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Akdeniz Bölgesi Ekonomi Çalıştay'ında konuşan KMTSO Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş'ın sanayisiyle, ticaretiyle, ihracatıyla Türkiye'de önemli bir kalkınma modeli oluşturduğunu belirtti.

Program dolayısıyla TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan'a ve Kahramanmaraş Şube Başkanı Adnan Toprak'a teşekkür eden Zabun, Kahramanmaraş'ın 40 milyar liralık ekonomisi ve 2000'e yakın sanayi işletmesi ile Türkiye ekonomisine çok önemli katkıda bulunduğunun altını çizdi.

2018 yılının ekonomide döviz kuru manipülasyonları ile birlikte çalkantılı bir seyir izlediğini belirten Zabun, özellikle finansa erişimde ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ancak her şeye rağmen Türk özel sektörünün motivasyon ve ülkesine olan inancını kaybetmeden çalıştığını vurguladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde yürütülen çalışmalara değinen Zabun, “Hükumetimizin uygulamaya koyduğu, kısa çalışma ödeneği, SGK primini düzgün ödeyenlerden son bir yılda sıkıntı çekenler için 60 aya kadar vade imkanı, 150 liraya çıkarılan asgari ücret desteği, kamuya iş yapanlar için tasfiye ve devir sözleşmeleri ile ilgili kanun tasarısının TBMM'ye sunulması, ticari alacak sigortası, doğalgazda indirim, nefes kredisi, KOBİ değer kredisi, Ziraat Bankası aracılığı ile sağlanan yeni imkanlar, inanıyorum ki, KOBİ'lere ve vatandaşımıza ciddi anlamda nefes aldıracaktır. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımıza, ilgili tüm bakanlarımıza iş dünyası adına şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.