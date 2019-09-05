Zabun: “Kahramanmaraş'ta işçi-işveren uyumu çok güçlü"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş'ın üretim ve ihracatıyla Türkiye ekonomisine çok önemli katkı sağladığını söyledi.

Zabun, iş dünyasının ekonomik koşullardan dolayı oldukça dikkatli ve sağduyulu olunması gereken bir dönemden geçtiğini ifade ederek, böyle bir dönemde üretim yapan fabrikaların, sosyal standartlara uyum açısından kanun, kural ve tüzüklere uygun şekilde faaliyet gösterdiklerini ifade etti. Zabun, “Şehrimizde üretim yapan fabrikalar, tüm işçi kardeşlerimize saygılı ve dürüst muamele göstermekte, onlara sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlamaktadır. İnsan haklarına ve çalışma hayatını düzenlemeye yönelik ülkemiz yasal mevzuatı ve bu kapsamda uluslararası anlaşmalarla taraf olduğumuz kurallar ile yabancı mümessil firmaların yayınladıkları sosyal standartlarına uyum bakımından Kahramanmaraş çok başarılı bir çizgide bulunmaktadır. Kahramanmaraş'ın en önemli özelliği işçi-işveren uyumunun çok güçlü olmasıdır. İçinde bulunduğumuz dönemde tüm kurumlarımızın ekonomik ve sosyal kalkınma adına sağduyulu hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Kahramanmaraş'ın tanıtımı ve şehrin rekabet gücünün artırılması için tüm güçleriyle çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Zabun, Kahramanmaraş'ın bu yıl 88.si düzenlenecek olan İzmir Enternasyonel Fuarı'nın onur konuğu olduğunu söyledi. Ekonomisi büyük ölçüde sanayi sektörlerine dayalı Kahramanmaraş'ın üretim ve ticarette avantajlı konuma ulaşması adına İzmir Enternasyonel Fuarı'nda en iyi şekilde dünyaya tanıtılmasının önemine dikkat çeken Zabun, "Bu fuara firmalarımızla birlikte katılarak şehrimizi ve iş dünyamızı en iyi şekilde temsil etmek üzere İzmir'e gidiyoruz. Burada 9 gün boyunca Kahramanmaraş'ın hem modern üretim yapısını hem de kültürel ve tarihi değerlerini sergileyerek geçmişi ve geleceği ile kentimizi en etkin şekilde tanıtacağız. Ekonomik işbirliği bakımından önemli bir imkan doğacak” şeklinde konuştu.