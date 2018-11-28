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Zabun: “Ticari kredilere faiz indirimi yapıldı”

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, bankaların 1 Ağustos’tan itibaren işletmelere kullandırdığı kredi faizlerinde indirim yapıldığını söyledi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, bankaların 1 Ağustos'tan itibaren işletmelere kullandırdığı kredi faizlerinde indirim yapıldığını söyledi.


KMTSO 6. Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan Zabun, Ağustos ayından itibaren bankaların işletmelere kullandırdığı ticari kredilerin yıllık maliyetlerinde indirime gidildiğini ve ekranlarda düzeltme yapılarak faizlerin 35-45 bandından 25'e çekildiğini bildirdi. Zabun, “Bankalarda Ağustos ayından itibaren, 35, 40, 45'lerle kullanılmış kredilerinizin maliyeti dün itibariyle 25'lere çekildi. Bunlar ekran düzenlemesi ile sizlere yansıtıldı. Eğer bankalarla görüşürseniz kredilerinizin yüzde 25 üzerinden yeniden düzenlendiğini görürsünüz. Şimdilik iyi bir gelişme, kısmet olur inşallah bu faizler daha da iner, bunun daha fazla yansımasını da hissetmiş oluruz.”

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